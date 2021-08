Attività edilizia: norme più chiare e puntuali

CALENZANO – Norme più chiare e puntuali, precisazioni su alcune tipologie di intervento, uniformità delle regole e correzione di errori e refusi. Sono alcune delle modifiche al regolamento edilizio, approvate dal Consiglio Comunale la scorsa settimana, che saranno in vigore dal 1 settembre 2021.

In particolare, le modifiche riguardano la correzione di refusi e la migliore definizione di alcuni procedimenti interni, come per esempio la conferenza di servizi interni e le varianti in corso d’opera; precisazioni in merito ad alcuni interventi privi di rilevanza edilizia ma molto diffusi, come per esempio pergolati, tende, soppalchi, accessi carrabili; integrazioni per unificare l’interpretazione delle norme, in merito per esempio ai requisiti igienico-sanitari e per introdurre casistiche specifiche, quali distanze, soluzioni per la sostenibilità ecc.

“Il nostro regolamento edilizio è unificato con quello di Sesto Fiorentino – ha spiegato il sindaco Riccardo Prestini durante la seduta del consiglio -, proprio per dare continuità alle norme tra due territori che hanno caratteristiche comuni. Già dalla sua approvazione alla fine del 2019, avevamo deciso di fare una sorta di ‘tagliando’ dopo un anno, per introdurre modifiche e integrazioni, andando incontro alle esigenze e sollecitazioni emerse dal rapporto con tecnici e cittadini e semplificando quindi alcuni aspetti”.