Attivo dal 20 maggio il servizio digitale per stampare in autonomia l’attestato sostitutivo della tessera elettorale

PRATO – L’assessorato all’anagrafe e ai servizi al cittadino del Comune di Prato comunica che dal 20 maggio sarà possibile per i cittadini pratesi, in occasione delle elezioni europee e comunali dell’8 e 9 giugno, stampare in autonomia l’attestato sostitutivo della propria tessera elettorale, scaricandolo tramite un servizio digitale attivo a partire dal 20 maggio. In caso di tessera elettorale deteriorata, completa o smarrita, gli elettori potranno quindi accedere tramite Spid/Cie/Cns al link https://tesseraelettorale.comune.prato.it/; da qui sarà possibile scaricare l’attestato sostitutivo della propria tessera elettorale, stamparlo in autonomia e presentarlo al momento del voto alle prossime elezioni amministrative ed europee, unitamente al documento di identità​. L’attestato è valido solo per le elezioni in corso. Si tratta di un servizio digitale già sperimentato dall’Ufficio elettorale del Comune di Prato e che viene rinnovato anche quest’anno, vista la semplificazione che comporta per i cittadini in vista delle operazioni di voto.