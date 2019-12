Aula insonorizzata alla scuola Lorenzini con il contributo dei GeniAttori

SESTO FIORENTINO – Una raccolta fondi attraverso le attività dei GeniAttori ha permesso la realizzaione di un’aula insonorizzata alla scuola d’infanzia Carlo Lorenzini. L’aula è stata consegnata al Comune nei gironi scorsi. I lavori di adeguamento sono stati resi possibili grazie ai fondi raccolti dai GeniAttori con la messa in scena dello spettacolo “il mago di Oz” al teatro della Limonaia il cui ricavato è stato devoluto all’associazione “Io Parlo”. L’associazione, nata nel 2013 per sostenere le famiglie dei bambini ipoacusici, ha promosso l’intervento in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino. Nell’aula della Lorenzini sono state abbattute le barriere sensoriali, insonorizzando l’ambiente e migliorando così la qualità dell’apprendimento dei bambini con disabilità uditive.