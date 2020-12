Aule “verdi” in giardino con coperture per le lezioni all’aperto

SESTO FIORENTINO – Strutture esterne in legno per le nuove aule in giardino, quelle che vengono definite più gentilmente “Aule verdi” sono state realizzate nelle scuole Balducci, Bortolotti e Lombardo Radice. La creazione di questi “gazebo” in legno per ospitare i banchi scolastici sono stati costruiti con il finanziamento di circa 60mila euro ottenuto attraverso […]

SESTO FIORENTINO – Strutture esterne in legno per le nuove aule in giardino, quelle che vengono definite più gentilmente “Aule verdi” sono state realizzate nelle scuole Balducci, Bortolotti e Lombardo Radice. La creazione di questi “gazebo” in legno per ospitare i banchi scolastici sono stati costruiti con il finanziamento di circa 60mila euro ottenuto attraverso il bando FESR-PON 2014-2020 per l’adeguamento degli spazi scolastici alla pandemia.

Nelle tre strutture coperte a partire dai prossimi mesi potranno essere svolte lezioni all’aperto, offrendo nuove opportunità educative per i bambini in un ambiente idoneo a contenere la circolazione del virus. Una quarta “aula verde”, senza però strutture fisse, sarà ospitata nel giardino della scuola Pascoli.

“L’emergenza sanitaria ha imposto di ripensare e ridefinire gli spazi delle nostre scuole – afferma l’assessore all’istruzione Silvia Bicchi – Fin dall’estate siamo intervenuti adeguando aule e spazi comuni secondo le priorità definite insieme ai dirigenti scolastici. Con la realizzazione di queste aule andiamo a completare questo lavoro, dotando permanentemente le scuole di strutture in linea con i principi della outdoor education, la cui utilità andrà al di là della contingenza della pandemia. Grazie alle nuove aule i bambini potranno vivere uno spazio all’aperto e imparare in un contesto stimolante”.