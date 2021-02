Aumento di richieste per il Superbonus 110% agli uffici comunali

SESTO FIORENTINO – Il “Superbonus 110%” per l’edilizia ha fatto volare le richieste di consultazione delle pratiche edilizie presso gli uffici del SUE di via Dante Alighieri del Comune di Sesto Fiorentino. Le richieste riguardano soprattutto gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili ha comportato una crescita notevole delle richieste di visure allo sportello. Già […]

SESTO FIORENTINO – Il “Superbonus 110%” per l’edilizia ha fatto volare le richieste di consultazione delle pratiche edilizie presso gli uffici del SUE di via Dante Alighieri del Comune di Sesto Fiorentino. Le richieste riguardano soprattutto gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili ha comportato una crescita notevole delle richieste di visure allo sportello. Già a maggio, alla ripresa del servizio dopo il blocco dovuto all’emergenza sanitaria, gli uffici comunali del settore edilizia erano stati riorganizzati per passare da 50 a 80 visure documentali settimanali, un livello rivelatosi non sufficiente quando le richieste sono considerevolmente aumentate a causa del Superbonus. Per far fronte alla situazione , a partire dalla metà del mese di marzo, l’organico dell’ufficio sarà accresciuto di due unità amministrative.

“In questi anni – afferma l’assessore all’urbanistica Damiano Sforzi – abbiamo lavorato molto per snellire e agevolare il lavoro dei professionisti e dei cittadini. Abbiamo avviato la digitalizzazione delle pratiche e all’indomani dei quasi due mesi di blocco imposti dall’emergenza sanitaria ci siamo organizzati per garantire in sicurezza il maggior numero possibile di visure.Il Superbonus favorisce la possibilità eseguire a costo zero lavori importanti per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici ed è in linea di principio una misura condivisibile. La sua attuazione, però, è stata interamente scaricata sui Comuni che devono sostenere tutta la parte istruttoria. La possibilità prevista dal Governo di assumere personale specificamente dedicato a queste pratiche è rimasta per ora lettera morta a causa della mancata adozione dei decreti attuativi. In attesa di questi provvedimenti, ci siamo attivati autonomamente per rinforzare l’ufficio con due unità di personale amministrativo aggiuntive che prenderanno servizio a metà marzo, accrescendo la capacità di risposta dello sportello su questa e altre questioni”.

“Siamo grati ai nostri dipendenti che, pur in condizioni non semplici, si stanno adoperando per ridurre le attese – conclude Sforzi – con l’impegno, condiviso e apprezzato dagli utenti, di garantire i servizi al massimo livello possibile”