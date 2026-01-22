Auser Regionale e Regione Toscana insieme per il sostegno agli anziani e delle persone fragili

SESTO FIORENTINO – C’è disponibilità da parte della Regione a proseguire la collaborazione con Auser a sostegno degli anziani e delle persone fragili. Nei giorni scorsi, negli uffici dell’assessorato in via Alderotti a Firenze, l’assessoe alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni ha incontrato Renato Campinoti e Daniela Tinghi, rispettivamente presidente e vicepresidente di Auser Toscana, associazione, la cui sede è a Sesto Fiorentino in via Pasolini, impegnata nel favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e valorizzare il loro ruolo nella società. L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sull’accordo sottoscritto, assieme alle Asl, Anci e Federsanità Toscana sulle attività a sostegno alle persone fragili – ovvero accompagnamento, compagnia telefonica e socializzazione contro le solitudini – mirate a prevenire le patologie più diffuse in una società dove l’età media della popolazione cresce.

Auser ha evidenziato la buona collaborazione avviata con le Asl e con i responsabili regionali del settore. Monni ha espresso la propria disponibilità a sostenere la continuità e lo sviluppo delle attività previste e ha concordato di organizzare un ulteriore incontro con Auser Toscana e le associazioni impegnate sui singoli programmi. “Ho incontrato con grande piacere Auser per fare un punto sulle tante collaborazioni che portiamo avanti insieme, un lavoro prezioso per il nostro sistema di welfare e per la sanità pubblica – ha detto Monni –. La cooperazione su temi come l’invecchiamento attivo, il contrasto alle solitudini e il sostegno alle persone fragili dimostra quanto sia decisivo il ruolo delle reti territoriali e dell’associazionismo nel rafforzare i servizi sanitari e sociali. In una società che invecchia affiancare la sanità pubblica con esperienze di prossimità e comunità è essenziale per garantire equità, qualità delle cure e benessere diffuso. Continueremo a sostenere e sviluppare questa collaborazione perché la tutela della salute si costruisce anche nelle relazioni e nella solidarietà”.”Accolgo con soddisfazione la disponibilità alla collaborazione manifestata dall’assessore Monni nei confronti di Auser e del lavoro svolto sui territori – sottolinea Renato Campinoti, presidente regionale di Auser –. Ci impegniamo a individuare insieme un’occasione di incontro e di verifica con i nostri volontari impegnati sui temi del welfare in Toscana, perché il confronto tra istituzioni e associazioni è fondamentale per rafforzare i servizi e la coesione sociale”.