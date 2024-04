Auser ricorda Simonetta Bessi con un incontro su “Socialità e volontariato”

SESTO FIORENTINO – “Socialità e volontariato: valore aggiunto e motivo identitario” è il tema di un incontro promosso da Auser Toscana in ricordo di Simonetta Bessi, scomparsa nel dicembre 2023 dopo una breve malattia. L’incontro è programmato per venerdì 19 aprile alle 10 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze in via dell’Oriuolo 24. Aprirà i […]

SESTO FIORENTINO – “Socialità e volontariato: valore aggiunto e motivo identitario” è il tema di un incontro promosso da Auser Toscana in ricordo di Simonetta Bessi, scomparsa nel dicembre 2023 dopo una breve malattia. L’incontro è programmato per venerdì 19 aprile alle 10 alla Biblioteca delle Oblate di Firenze in via dell’Oriuolo 24. Aprirà i lavori il presidente di Auser Toscana Renato Campinoti, Parteciperanno, tra gli altri, Andrea Volterrani dell’Università Tor Vergata di Roma, Lella Brambilla vicepresidente Auser Nazionale, Paola Galgani Cgil Toscana, Marisa Grilli Spi-Toscana, Luca Paccosi presidente Cesvot, Gianluca Mengozzi portavoce Forum Terzo Settore, Alessio Gramolati segretario generale Spi-Cgil. Le conclusioni sono affidate al presidente di Auser Nazionale Domenico Pantaleo.

“Abbiamo individuato in questo momento di riflessione e di approfondimento del tema della socialità e del volontariato – spiega il presidente di Auser Toscana Renato Campinoti – perchè per Simonetta la socialità rappresentava un modo per stare insieme con le persone che nutrono gli stessi valori e ideali, per fuggire l’ombra della solitudine che era, anche per lei, il pericolo in grado di isolare le persone e la mortificazione del carattere sociale di ogni essere umano. Ma la socialità è un valore fondante della nostra stessa Associazione e del modo corretto di praticarla: discutere e scegliere insieme gli obbiettivi e le ragioni del nostro stare insieme, impegnarsi contro le tentazioni dell’individualismo e della personalizzazione tanto di moda in tutti gli ambiti di questi tempi”.