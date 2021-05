Auser Toscana “grave ingiustizia lo slittamento a luglio delle attività dei circoli”

SESTO FIORENTINO – Le associazioni non sono d’accordo sulla decisione di far slittare l’apertura dei circoli ricreativi. L’Auser Toscana, la cui sede si trova a Sesto Fiorentino, ritiene che “a fronte della grave ingiustizia messa in atto dal cosiddetto decreto riaperture con lo slittamento al primo luglio solo per le attività dei Circoli associativi, esprime […]

SESTO FIORENTINO – Le associazioni non sono d’accordo sulla decisione di far slittare l’apertura dei circoli ricreativi. L’Auser Toscana, la cui sede si trova a Sesto Fiorentino, ritiene che “a fronte della grave ingiustizia messa in atto dal cosiddetto decreto riaperture con lo slittamento al primo luglio solo per le attività dei Circoli associativi, esprime tutta la sua contrarietà e amarezza per un atto inutilmente discriminatorio verso realtà associative che pure sono state e sono in prima linea nel sostegno alle persone più fragili nel corso della pandemia, in ultimo il supporto per i vaccini. A tale riguardo, condividendo pienamente la presa di posizione del Forum nazionale del Terzo Settore, Auser Toscana invita tutte le proprie Associazioni Territoriali e locali a prendere posizione e ad attivarsi, anche insieme alle altre associazioni, verso le autorità lo- cali e i parlamentari perché ciascuno faccia la propria parte perchè il Governo e il Parlamen- to provvedano a breve a superare tale ingiustizia”.