Auser Toscana: impegno nella cultura e nella sicurezza

SESTO FIORENTINO – E’ stato un vero successo il progetto di formazione sulla sicurezza e sulle competenze digitali dell’Auser Toscana in collaborazione con Anteas Toscana e il Cesvot e curato da Franca Ferrara tenuto online dal 19 marzo al 28 maggio di quest’anno.

L’obiettivo del corso è stata la formazione di “facilitatori” ovvero di persone in grado di traghettare i volontari nella conoscenza delle norme di sicurezza e nel mondo digitale. In totale sono stati 52 i volontari di 19 associazioni che hanno partecipato al corso di formazione sulla sicurezza e sulle competenze digitali, 10 di loro hanno partecipato ad entrambi i corsi. Il gruppo è stato eterogeneo sia per età, sia per contesto associativo che per genere e istruzione.

Complessivamente hanno partecipato 32 uomini pari al 61,5% e 20 donne pari al 38,5%. Il gruppo dei facilitatori e referenti del corso sicurezza sono stati: 30 di cui 18 uomini (60%) e 12 donne (40%) appartenenti a 14 associazioni. I gruppo dei facilitatori e referenti del corso competenze digitali sono stati: 32 di cui 20 uomini (62,5%), 12 donne (37,5%) di 15 associazioni. Il più giovane aveva 20 anni e quello meno giovane 77 anni. Il 19,2% i partecipanti co meno di 40 anni, il 15,4% quelli tra 40 e 50 anni, il 5,8% tra 50 e 60 e il 57,7% oltre 60 anni. Franca Ferrara si è soffermata in particolare sulla figura-chiave del “facilitatore” capace di legare l’identità della propria Associazione, i Valori del volontariato, con lo sviluppo di queste due importanti competenze in quanto la solidarietà passa attraverso persone attive sempre più formate

“Tematiche come la sicurezza e le competenze digitali sono state molto sentite dai nostri soci e volontari – ha detto la presidente di Auser Toscana Simonetta Bessi – e lo dimostra l’ampia partecipazione al corso anche delle altre associazioni e l’acquisizione di competenze per i volontari. Dobbiamo continuare su questa strada e continuare a investire nella formazione. E’ importante il compito dei facilitatori che è quello di ampliare la platea dei volontari formati in tutta la regione”.