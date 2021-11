Auser Toscana lancia “una sciarpa di parole” contro la violenza sulle donne

SESTO FIORENTINO – Una lunga “sciarpa di parole” per dire “no alla violenza” di genere. E’ quanto ha deciso di fare Auser Toscana quest’anno in occasione della Giornata nternazionale contro la violenza sulle donne il 25 novembre. Sappiamo quanto le parole siano importanti, sappiamo che, in base ai termini che usiamo, descriviamo già il nostro […]

SESTO FIORENTINO – Una lunga “sciarpa di parole” per dire “no alla violenza” di genere. E’ quanto ha deciso di fare Auser Toscana quest’anno in occasione della Giornata nternazionale contro la violenza sulle donne il 25 novembre.

Sappiamo quanto le parole siano importanti, sappiamo che, in base ai termini che usiamo, descriviamo già il nostro pensiero. Ecco Auser Toscana vuole rendere ancora più vive le parole, farle diventare protagoniste, dare loro il peso che meritano e condividerle costruendo un percorso di termini per raccontare la Giornata contro la violenza sulle donne. Con questa convinzione Auser Toscana invita a pensare e scrivere una parola che possa descrivere quello che rappresenta il 25 Novembre la giornata contro la violenza sulle donne. Una sola parola.

Si inizia il 25 novembre 2021 e si chiude il 31 gennaio 2022. Le parole dovranno essere inviate a: (ufficiostampa@auser.toscana.it). Poi queste parole diventeranno una “sciarpa” per abbracciare chi si oppone alla violenza di genere, una lunga “sciarpa” di termini che saranno diffusi attraverso le iniziative future di Auser Toscana. Nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, le sedi di Auser della Toscana e le associazioni affiliate espongono uno striscione con un fiocco rosso per non dimenticare.

Sono molti gli eventi messi in campo in tutta la Toscana dalle sedi Auser Territoriali anche in collaborazione con altre associazioni e con le istituzioni.Tra gli appuntamenti ricordiamo

Auser Territoriale Firenze (3 dicembre 2021 ore 17) via Pier Paolo Pasolini a Sesto Fiorentino “Voci dal silenzio per dare voce a chi per troppo tempo non l’ha avuta”. Incontro con: Giovanna Malgeri presidente Auser Territoriale Firenze, Rosanna Pugnalini, già presidente Commissione Pari Opportunità. Letture a cura del Gruppo leggere insieme, presentazione del video realizzato dalle studentesse dell’IISS Calamandrei a cura di Ex Libris e aperitivo in musica con Acustica in due.

Auser Certaldo con le associazioni presenti nella Galleria Boccaccio, (25 novembre ore 17.30) raccolta fondi per i bambini della Casa rifugio Frida con una performance dell’Accademia della danza e lancio di palloncini colorati.

Auser Territoriale Empoli (25 novembre ore 19) Palazzo delle esposizioni apericena e alle 21 spettacolo “Il nome potete metterlo voi a cura dell’associazione culturale Sine qua non, ingresso gratuito. Mostra fotograrica a cura del Gruppo Fotoclub Vinci e vendita delle coperte di Viva Vittoria il cui ricavato andrà al Centro Aiuto Donna Lilith.

Auser Montelupo Fiorentino (27 novembre ore 10-12) piazza dell’Unione europea davanti alla sede Auser: mostra e asta di poster e acquerelli relativi alla violenza sulle donne realizzati dal corso di Pittura. Il ricavato andrà all’associazione Lilith.

Auser Terontola (28 novembre ore 16.30) Casa di Paese 1 via Combattenti. Monologhi con Chiara Foianesi.

Auser Montaione (25 novembre 17.30) Sala da Ballo via Kennedy: incontro su “Il diritto dovere di promuovere il ben-essere e contrastare il mal-essere”.

Auser Poggibonsi (24 novembre ore 21) Teatro Politeama “Gli ultimi saranno ultimi” di Massimiliano Bruno con Gaia Nanni, regia di Gianfranco Pedullà. Alle 10 il 25 novembre sarà inaugurata una panchina in piazza Matteotti.

Auser Buonconvento metterà una panchina rossa in piazza Arrigo VII il 25 novembre alle 10.30.

Auser Monticiano vernicerà di rosso una panchina a fianco della sede dell’associazione.

Auser San Gimignano (25 novembre ore 10) nella pizza davanti alla Coop inaugurazione della panchina rossa.

Auser Territoriale Prato (25 novembre ore 17) Flash mob in piazza Santa Maria delle Carceri.

Auser Vaiano (25 novembre ore 21) sala consiliare del Comune presentazione del romanzo di Michela Goretti “La stanza, una storia vera”.

Auser Pietrasanta (25 novembre ore 11) inaugurazione della panchina rossa collocata davanti alla sede Auser di Pietrasanta presso il Centro Civico in via Bernini 37.