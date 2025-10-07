SESTO FIORENTINO – Il cordoglio dell’Auser Toscana per la morte di Alfiero Ciampolini. “La morte improvisa per un brutto male di Alfiero Ciampolini ci lascia profondamente addolorati e particolarmente colpiti. Dopo tanti anni di responsabilità istituzionale, Alfiero è poi entrato a portare il proprio impegno come volontaio in Auser e più in generale si è messo a disposizione nel volontariato provinciale. A nome di tutta l’Auser Toscana le più sentite condoglianze alla moglie e alla figlia a cui ci stringiamo in un forte abbraccio in questo momento di profondo dolore”. Queste le parole del presidente di Auser Toscana Renato Campinoti. Domani 8 ottobre alle ore 14 commemorazione in piazza a Certaldo e poi si svolgeranno i funerali.
Auser Toscana ricorda Alfiero Ciampolini
