Auser Toscana: solidarietà alle popolazioni alluvionate

SESTO FIORENTINO – In seguito alle devastanti alluvioni che hanno colpito le popolazioni delle province di Firenze, di Prato e di Pistoia, Auser Sesto Fiorentino e Auser Vaiano La Sartoria, si sono attivate, anche in collaborazione con altre Associazioni del Terzo Settore, per la preparazione di pasti per le famiglie che hanno subito le maggiori difficoltà. Le rispettive Auser Territoriali di Firenze e Prato si sono attivate per favorire forme di solidarietà da parte delle Associazioni affiliate del loro territorio per collaborare agli incrementi di spesa delle Auser impegnate in questa meritoria attività.

Auser Toscana, d’intesa con Auser Territoriale di Firenze, si è attivata per richiedere, ad Auser nazionale un contributo, cui si aggiungerà anche Auser Toscana, per aiutare Auser Campi Bisenzio, che ha subito una vera e propria devastazione della propria sede, a far fronte ai costi di una possibile riapertura nei tempi necessari di un’Affiliata tra le più vivaci e attive nel territorio.

Per la solidarietà verso i cittadini coinvolti nell’alluvione, le Associazioni Territoriali di Auser Toscana e le loro Affiliate possono devolvere gli eventuali contributi al Conto corrente messo a disposizione dalla Regione Toscana.