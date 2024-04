Autismo, trenta ore in acqua a Hidron. E un'”Abbracciata collettiva”

CAMPI BISENZIO – Firenze si appresta ad accogliere ancora una volta l’evento “Abbracciata collettiva”, una maratona natatoria di 30 ore promossa dall’associazione TMA in collaborazione con Hidron, prevista per il 6 e 7 aprile. L’evento “cade” durante le “Giornate internazionali sulla consapevolezza dell’autismo” e mira a sostenere le famiglie e i giovani che si avvalgono della Terapia Multisistemica in Acqua (TMA metodo Caputo-Ippolito). L’iniziativa vede la partecipazione aperta a tutti: nuotatori esperti, principianti e sostenitori sono invitati a contribuire con almeno 15 minuti in acqua, affiancati dai giovani che durante l’anno beneficiano delle terapie TMA. In concomitanza con altre 10 città italiane, Firenze ospiterà l’evento che combina sport e solidarietà. I partecipanti avranno la possibilità di impegnarsi in diverse attività, tra cui un torneo di Padel, una tombola di beneficenza e balli di gruppo, seguiti da una caccia al tesoro serale. Il programma del 6 aprile inizia alle 7.30 con l’apertura delle attività e prosegue con eventi come la cena buffet alle 20 e il torneo di Padel con premiazione alle 21. Il 7 aprile culminerà nell'”Abbracciata collettiva” a mezzogiorno. La partecipazione all’evento non si limita all’aspetto sportivo, ma include anche una componente di raccolta fondi destinata al sostegno delle terapie per i giovani. “Hidron – si legge in una nota – e i collaboratori dell’evento si impegnano a fornire un’esperienza inclusiva, rafforzando l’importanza della consapevolezza sull’autismo e del sostegno alla comunità”.