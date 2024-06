Autisti “Esselunga” in sciopero: sit-in sgomberato

CAMPI BISENZIO – Agitazione per gli autisti in appalto Esselunga. Sudd Cobas e Usb hanno proclamato lo sciopero fermando le consegne a domicilio delle spese on line per la mancanza di applicazione del contratto nazionale di lavoro e i turni massacranti ai quali, dice il sindacato, sono costretti i lavoratori. L’agitazione ha riguardato gli autisti dell’hub […]

CAMPI BISENZIO – Agitazione per gli autisti in appalto Esselunga. Sudd Cobas e Usb hanno proclamato lo sciopero fermando le consegne a domicilio delle spese on line per la mancanza di applicazione del contratto nazionale di lavoro e i turni massacranti ai quali, dice il sindacato, sono costretti i lavoratori. L’agitazione ha riguardato gli autisti dell’hub di Campi Bisenzio dove era in corso un presidio davanti ai cancelli con autisti da tutta la Toscana e di quello di Navacchio, in provincia di Pisa, oltre che i servizi di consegna di Livorno. “La vertenza prosegue senza sosta ormai da alcuni mesi. – spiegano i Sudd Cobas – Lavoratori ai quali non viene neanche applicato il contratto nazionale di riferimento con il pagamento di tutti gli istituti previsti. Parliamo di circa 500 euro in meno in busta paga ogni mese. Turni massacranti anche di 12 ore e scarsa manutenzione dei mezzi. Questo è il sistema di appalto e subappalto nel gruppo milanese della grande distribuzione. Un sistema che serve a sfruttare i lavoratori e permettere enormi profitti per la società”.

Ieri pomeriggio il sit-in dei lavoratori è stato sgomberato dai poliziotti in tenuta antissommossa, “con violenza, trattandosi di un sit-in pacifico” si legge in una nota di Sudd Cobas e Ubs. “Il sindacalista Luca Toscano – prosegue la nota – è stato colpito da un calcio e poi ammanettato senza alcun motivo prima di essere rilasciato”. Già nel mese di maggio i lavoratori si erano trovati in presidio davanti ai cancelli del magazzino di via Cicogna a Campi Bisenzio per far conoscere la propria condizione lavorativa.