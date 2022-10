Auto a fuoco in viale Machiavelli

SESTO FIORENTINO – Una vettura è andata a fuoco questa mattina attorno alle 10 in viale Machiavelli. Ancora da capire le cause che hanno portato all’incendio dell’auto che in quel momento era in movimento. Il conducente, per fortuna, appena si è accorto delle fiamme, è riuscito a uscire e salvarsi. Sul posto sono intervenuti i […]

SESTO FIORENTINO – Una vettura è andata a fuoco questa mattina attorno alle 10 in viale Machiavelli. Ancora da capire le cause che hanno portato all’incendio dell’auto che in quel momento era in movimento. Il conducente, per fortuna, appena si è accorto delle fiamme, è riuscito a uscire e salvarsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia municipale che si è occupata della gestione della viabilità e le forze dell’ordine. Viale Machiavelli è stato chiuso per oltre un’ora e mezzo dall’incrocio con via Giusti fino alla rotatoria con viale Ariosto.