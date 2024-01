Auto contro guard rail, tre donne finiscono in ospedale in codice giallo

MONTEMURLO – Tre donne, la conducente e le altre due che viaggiavano con lei, sono finite all’ospedale, a seguito di un incidente, stamani mattina, attorno alle 6.45, in via Berlinguer. All’altezza dell’hotel I Vivai, una donna di 50 anni, residente a Prato, alla guida di una Fiat Punto, che viaggiava verso Montemurlo, ha perso il controllo del veicolo, per cause ancora da accertare, con l’auto che è andata a sbattere contro il guard rail. Al momento dell’impatto nessun altro veicolo transitava in via Berlinguer, limitando le conseguenze dell’incidente. Le tre donne sono state ricoverate come detto all’ospedale di Prato, le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale che si è occupata dei rilievi e sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro. Da stabilire se si è trattato di distrazione o di una manovra errata.