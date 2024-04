Auto in fiamme in via 7 Marzo a Prato: ancora ignote le cause dell’incendio

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti questa notte, poco dopo l’una, per un incendio che ha coinvolto un’auto in sosta in via 7 Marzo a Prato. L’allarme è stato dato da alcuni residenti svegliati dai rumori e dai bagliori delle fiamne provenienti dalla strada. Le fiamme, che avevano […]

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti questa notte, poco dopo l’una, per un incendio che ha coinvolto un’auto in sosta in via 7 Marzo a Prato. L’allarme è stato dato da alcuni residenti svegliati dai rumori e dai bagliori delle fiamne provenienti dalla strada. Le fiamme, che avevano avvolto completamente il veicolo, sono state domate anche con l’ausilio di liquido schiumogeno. Sono in corso le indagini per risalire alle origini dell’incendio. Nessuna persona e nessun’altro veicolo sono rimasti coinvolti.