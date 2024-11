Auto in fiamme in via Cecconi a Prato

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21, per l’incendio di un’auto. E’ successo in via Cecconi, a Prato. Il conducente al momento di parcheggiare il veicolo si è accorto che qualcosa non andava, le fiamme si sono sviluppate in modo repentino e non ha […]

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21, per l’incendio di un’auto. E’ successo in via Cecconi, a Prato. Il conducente al momento di parcheggiare il veicolo si è accorto che qualcosa non andava, le fiamme si sono sviluppate in modo repentino e non ha potuto fare altro che chiamare i soccorsi. Nessuna persona per fortuna è rimasta ferita.