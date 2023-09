Auto in fiamme in via Taddeo Alderotti nel parcheggio dell’ex Meccanotessile

FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti all’ora di pranzo in via Taddeo Alderotti, nel parcheggio dell’ex Meccanotessile, per un incendio che ha interessato più auto. I Vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi e sono riusciti a spegnere le fiamme che si erano propagate su tre auto […]

FIRENZE – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti all’ora di pranzo in via Taddeo Alderotti, nel parcheggio dell’ex Meccanotessile, per un incendio che ha interessato più auto. I Vigili del fuoco intervenuti con tre automezzi e sono riusciti a spegnere le fiamme che si erano propagate su tre auto in sosta lungo la strada mentre altre due sono rimaste parzialmente danneggiate. Non ci sono per fortuna persone coinvolte.