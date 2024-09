Auto “incastrate” nei sottopassi allagati: interventi dei Vigili del fuoco a Campi Bisenzio e Calenzano

CAMPI BISENZIO – In seguito alle precipitazioni avvenute nella prima parte del pomeriggio, i Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e il nucleo sommozzatori nella zona di Campi Bisenzio e Calenzano, per la verifica di autovetture rimaste nei sottopassi che si sono allagati, richieste di intervento anche per appartamenti con infiltrazioni di acqua. Nel […]

CAMPI BISENZIO – In seguito alle precipitazioni avvenute nella prima parte del pomeriggio, i Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e il nucleo sommozzatori nella zona di Campi Bisenzio e Calenzano, per la verifica di autovetture rimaste nei sottopassi che si sono allagati, richieste di intervento anche per appartamenti con infiltrazioni di acqua. Nel comune di Borgo San Lorenzo in località Faltona, i Vigili del fuoco sono intervenuti per la verifica in un appartamento situato sotto il livello stradale che si è allagato per una grata intasata che non permetteva il deflusso dell’acqua. Al momento la situazione è regolare, 10 gli interventi da evadere mentre sono in corso le verifiche delle chiamate rimaste da gestire da parte della sala operativa 115.

(Immagine scattata in località Andolaccio, nel Comune di Barberino del Mugello)