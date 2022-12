Autobus e tramvia: venerdì 16 dicembre quattro ore di sciopero. Ecco in quali orari

FIRENZE – Venerdì 16 dicembre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero di 4 ore indetto dai sindacati Filt Cgil e Uil Trasporti in adesione allo sciopero generale di Cgil e Uil esteso a tutti i settori pubblici e privati della Regione Toscana. Questo coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Lo sciopero, con differenze territoriali e di bacino, per il personale viaggiante, per il servizio e per le biglietterie è previsto nei seguenti orari: per quanto riguarda Firenze urbano dalle 18 alle 22; Firenze extraurbano dalle 17 alle 21 (ex busitalia); dalle 17.30 alle 21.30 (ex Cap) Per informazioni si invitano i passeggeri a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800.142424 (dal lunedì alla domenica 6-24). Ulteriori informazioni sui canali social: Twitter: @AT_Informa ; Facebook: Autolinee Toscane.

Per i passeggeri della tramvia, invece, sono possibili disservizi dalle 12 alle 16. La tramvia circolerà regolarmente dall’inizio del servizio (alle 5 del mattino) fino alle 12 e dalle 16 fino alle 2 di notte. Per ulteriori informazioni consultare i pannelli informativi elettronici alle fermate, visitare il sito www.gestramvia.it oppure contattare il call center al numero verde 800.964424 (gratuito da numero fisso) o dal cellulare al numero 199.229300 (a pagamento). Ulteriori informazioni sui canali social: https://www.facebook.com/tramvia.gest – https://twitter.com/TramviaGEST – https://t.me/tramviagest.