Autocisterna finisce in un canale in via del Pantano

SESTO FIORENTINO – E’ in corso ora la rimozione dell’autocisterna che trasportava liquido infiammabile che, per cause da accertare, è finista nel canale di scolo della via del Pantano. L’autista del mezzo, uno straniero, non conoscendo la strada, forse si è affidato al navigatore che lo ha portato su un percorso nonn adatto al mezzo […]

SESTO FIORENTINO – E’ in corso ora la rimozione dell’autocisterna che trasportava liquido infiammabile che, per cause da accertare, è finista nel canale di scolo della via del Pantano. L’autista del mezzo, uno straniero, non conoscendo la strada, forse si è affidato al navigatore che lo ha portato su un percorso nonn adatto al mezzo che stava guidando. La strada è stata interrotta per permettere il recupero del mezzo. Sul posto La Racchetta.