Autocisterna “incastrata” in via Madonna del Papa: concluse le operazioni di rimozione

CARMIGNANO – Si sono concluse oggi pomeriggio, dopo tre giorni, le operazioni di rimozione dell’autocisterna che era rimasta incastrata in via Madonna del Papa, a Carmignano, lungo la strada del “Brucio”, martedì scorso. A comunicarlo i Vigili del fuoco del Comando di Prato, impegnati in questi giorni sia per fare assistenza durante le operazioni di travaso delle migliaia di litri di benzina trasportata dall’autocisterna, sia per agevolare il veicolo nelle manovre, movimentandolo anche mediante l’utilizzo di argani a mano. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica della sede stradale.