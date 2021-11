Autolinee Toscane: guida al nuovo servizio. Per il rimborso dei vecchi biglietti c’è tempo fino al 31 gennaio

FIRENZE – Inizia una nuova gestione del trasporto pubblico della Toscana. Con il subentro i passeggeri potranno contare sulla certezza delle stesse linee, stessi orari, stesse fermate, stesse tariffe e su alcune novità nel modo di acquistare biglietti e abbonamenti. Le linee, corse, bus e tariffe saranno sempre le stesse ma saranno validi solo i titoli di viaggio di Autolinee Toscane e gli abbonamenti comprati prima e con scadenza successiva al 1 novembre. Ci sarà, però, un nuovo modo di fare biglietti e abbonamenti ed acquistarli on-line e fisicamente in tutta la Toscana. Fin dal primo giorno è attiva l’App Tabnet.

Per avere l’abbonamento è necessario registrarsi: basta andare sul sito at-bus.it, cliccare su “Registrati” e, dopo aver inserito tutti i dati richiesti e le immagini dei propri documenti di riconoscimento, sarà creato un profilo con cui acquistare gli abbonamenti. Questo è il metodo più semplice e veloce, senza attese e code, ma chi non ha confidenza con il digitale può registrarsi anche in una delle 35 biglietterie ufficiali. Gli abbonamenti possono essere acquistati, previa registrazione su at-bus.it, direttamente sul sito, sull’App Tabnet, alle biglietterie ufficiali e alle rivendite autorizzate. Non saranno date carte fisiche ma, associando l’abbonamento all’utente, basterà portare con sé ed esibire la tessera sanitaria elettronica. Già 30.000 le registrazioni alle 10 di sabato scorso. Al primo acquisto di nuovo abbonamento, si pagheranno 5 euro, un costo una tantum valido 11 anni: sostituisce il costo di 6 euro che gli utenti pagavano fino ad oggi per le emissioni delle tessere, che andava sostenuto ogni 3 anni per il rinnovo (4 euro in caso di nuova emissione in caso di smarrimento). I 5 euro permettono la gestione del nuovo abbonamento e tutelano l’utente dal rischio di smarrimento del titolo.

Tutti gli abbonamenti acquistati prima, e con scadenza oltre il 1 novembre, continueranno ad essere validi: per viaggiare è necessario portare con il vecchio abbonamento anche la tessera sanitaria. Per chi vuole acquistare un biglietto. I biglietti saranno uguali in tutta la Toscana, con tre tipologie: urbano capoluogo; urbano maggiore; extraurbano. Il metodo più facile per acquistarli è dall’App Tabnet, che consente anche di validare il biglietto, tutto in modo digitale. Ma è possibile anche acquistarli, fisicamente, in biglietteria e nelle rivendite autorizzate (elenco completo e in aggiornamento costante nel sito at-bus.it/puntivendita). Il biglietto urbano capoluogo può essere acquistato anche tramite SMS (con sovrapprezzo) al numero 4880105. Basta mettere nel testo dell’SMS il nome della città dove si vuole acquistare il biglietto.

I biglietti dei vecchi gestori erano validi fino a domenica 31 ottobre: il rimborso si potrà chiedere fino al 31 gennaio 2022. Sul sito at-bus.it sono state pubblicate FAQ (frequently asked questions) con chiarimenti e precisazioni. Sul sito at-bus.it è presente una sezione dove sono descritte una serie di casistiche o di risposte alle domande più frequenti che sono arrivate al servizio clienti. Si possono chiedere informazioni anche al numero verde 800 14 24 24 (attivo da lunedì primo novembre, sempre, 365 giorni l’anno, dalle 6 alle 24). Saranno 35 le biglietterie attive da oggi, martedì 2 novembre.