Autolinee Toscane, in servizio cinque nuovi bus extraurbani. Anche nella tratta che collega Scandicci con Signa, Lastra e Montelupo

FIRENZE – Cinque nuovi bus extraurbani per l’area fiorentina messi in campo da Autolinee Toscane, gestore unico del Tpl della Regione. Si tratta di cinque veicoli Iveco Crossway, che già da qualche giorno stanno facendo servizio nell’area extraurbana di Firenze nelle tratte che collegano il capoluogo toscano a Greve, Siena e Valdelsa, e nella tratta che collega Scandicci con Signa, Lastra a Signa e Montelupo fiorentino. “Prosegue e non si ferma il nostro piano di investimenti sui nuovi bus, – commenta il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli – questi nuovi mezzi, già in piena attività e che vanno a migliorare la qualità dei viaggi tra piccoli comuni, paesi, frazioni e grandi città, rientrano tra gli oltre 200 nuovi bus acquistati e che saranno messi su strada tra il 2022 e il 2023”.

“I nuovi mezzi – spiegano da Autolinee Toscane – sono lunghi 12 metri, con 80 posti complessivi (50 a sedere e 30 in piedi), hanno sedute antivandalo e sono stati allestiti seguendo le direttive in vigore per Covid – con dispenser gel, informazioni e segnaletica. Sono accessibili alle persone disabili con carrozzella, avendo una pedana elettrica e uno spazio apposito per il viaggio in sicurezza, e sono motorizzati Euro VI. Come tutti i nuovi bus extraurbani della Toscana hanno la livrea di colore blu cielo e il logo “Autolinee Toscane” in bianco. Questi nuovi bus rappresentano il modello – per estetica, allestimento e colore – che via via viene applicato ai nuovi mezzi che vengono acquistati e utilizzati per fare servizio extraurbano in tutta la regione”.

Tutti i nuovi mezzi sono già entrati in servizio. Tre di questi stanno già viaggiando principalmente nelle tratte Firenze – Greve, passando dalle zone di Tavarnuzze (Linea 365), Firenze – Siena (Linea 131 Rapida) e Firenze – Siena che transita anche da Poggibonsi e Colle Val d’Elsa (Linea 131 Ordinaria). Altri due entreranno in servizio per la linea Scandicci – Montelupo Fiorentino, passando da Signa e Lastra a Signa (Linea 72).

“Non posso che esprimere soddisfazione – ha detto il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni – per l’entrata in attività di questi due nuovi autobus sul nostro territorio che andranno sicuramente a migliorare il servizio in tratte strategiche per il trasporto scolastico e per il pendolarismo in genere”. “Un’ottima notizia – hanno commentato il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, e l’assessore ai trasporti, Chiara Giorgetti – che va incontro a molte delle richieste dei nostri concittadini. Lavoriamo con impegno per il miglioramento e il rafforzamento dei servizi di collegamento con il nostro Comune. Cerchiamo di incentivare i nostri concittadini all’utilizzo dei mezzi pubblici che, insieme a una grande rete pedo ciclabile, possa garantire un sensibile miglioramento della viabilità, un incremento del turismo e una riduzione dei tempi di spostamento”.