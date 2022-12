Automobilista resta incastrata nell’abitacolo dopo un incidente sul raccordo autostradale: soccorsa dalla Polizia

FIRENZE – Questa mattina stavano pattugliando con la volante la zona di Peretola, proprio sul breve tratto autostradale che costeggia l’aeroporto fiorentino, quando, intorno alle 7, all’altezza dello svincolo per Sesto Fiorentino, si sono improvvisamente trovati di fronte una serie di detriti sparsi per tutta la carreggiata e, dopo qualche metro, un’auto bianca, visibilmente incidentata, […]

FIRENZE – Questa mattina stavano pattugliando con la volante la zona di Peretola, proprio sul breve tratto autostradale che costeggia l’aeroporto fiorentino, quando, intorno alle 7, all’altezza dello svincolo per Sesto Fiorentino, si sono improvvisamente trovati di fronte una serie di detriti sparsi per tutta la carreggiata e, dopo qualche metro, un’auto bianca, visibilmente incidentata, ferma sulla corsia di sorpasso in prossimità del guardrail. Gli agenti di Polizia non hanno perso tempo: la situazione era potenzialmente ad alto rischio, in quanto altre vetture sarebbero potute arrivare a forte velocità, non riuscendo a evitare l’impatto con l’ostacolo. Inoltre, cosa non certo di poco conto, era fondamentale verificare subito le condizioni di salute della persona alla guida e di eventuali passeggeri.

I poliziotti hanno azionato tutti i sistemi luminosi della pantera, si sono infilati al volo i giubbini cosiddetti ad “alta visibilità”, segnalando così la presenza del mezzo fermo sulla carreggiata. Le altre auto in arrivo hanno cominciato a rallentare. A questo punto i tutori dell’ordine si sono avvicinati al luogo dell’incidente, scorgendo immediatamente nell’abitacolo della macchina incidentata, una donna sotto shock e dal volto insanguinato, rimasta incastrata tra uno degli airbag e lo sportello lato guida bloccato dal guardrail. I due agenti sono riusciti insieme a estrarre la vittima dal lato opposto della vettura. Le operazioni di soccorso sono state rese ancora più complicate dalla pioggia, ma in pochi attimi è arrivata un’ambulanza e una pattuglia della Polizia Stradale di Firenze, entrambe allertate dalla Questura. La donna messa in salvo, una 30enne fiorentina, non sembrerebbe al momento aver riportato lesioni gravi; tuttavia è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, avrebbe perso accidentalmente il controllo del veicolo.