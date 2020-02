Autore di un furto ad Alberese fermato per un controllo stradale a Sesto

SESTO FIORENTINO – Fermato per un controllo stradale a Sesto Fiorentino, un 35enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato come uno degli autori di una rapina avvenuta il 6 febbraio scorso ai danni del parroco di Alberese nel grossetano. Secondo le ricostruzioni degli investigatori i ladri erano entrati nella cappella adiacente alla chiesa dopo aver forzato la porta e si sarebbero impossessati delle offerte circa 1.400 euro e poi, dopo avere svegliato il parroco, lo avrebbero derubato di alcuni monili in oro.