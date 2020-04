Autostrada A1. Chiusa area di servizio “Bisenzio ovest”

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22 di giovedì 23 alle 6 di venerdì 24 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa l’uscita della stazione di Firenze nord, per chi proviene da Bologna.

In alterativa Autostrade per l’Italia consiglia di uscire alla stazione autostradale di Firenze Scandicci; sarà chiusa, per chi proviene da Milano, l’immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Pisa.

In alternativa, chi proviene da Milano, potrà uscire alla stazione di Calenzano e rientrare a Prato est, per proseguire in direzione di Pisa. Chi deve raggiungere la città di Firenze, potrà uscire alla stazione di Firenze Scandiccii e percorrere la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno fino alla città;

-sarà chiusa l’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata tra Calenzano Sesto Fiorentino e Firenze nord, in direzione di Firenze/Roma.