Autostrada A1: chiusura notturna della stazione di Calenzano

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, Autostrade fa sapere che in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Calenzano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nelle due notti consecutive di lunedì 17 e martedì 18 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata in […]

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, Autostrade fa sapere che in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Calenzano, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nelle due notti consecutive di lunedì 17 e martedì 18 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Firenze.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Prato est, sulla A11 Firenze-Pisa nord; dalle 22 di mercoledì 19 alle 6 di giovedì 20 maggio, sarà chiusa la stazione di Calenzano, in uscita per chi proviene da Bologna e da Firenze. In alternativa Autostrade consiglia di uscire alla stazione di Prato est, sulla A11 Firenze-Pisa nord.