Autostrada A1 Milano-Napoli. Chiusura notturna per lavori

CALENZANO – Sulla Autostrada A1 Milano-Napoli, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22 di lunedì 27 alle 6 di martedì 28 aprile, sarà chiusa la stazione di Barberino di Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le seguenti […]