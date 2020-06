Autostrada. A11 Firenze-Pisa chiusura notturna tratto tra Peretola e Sesto

SESTO FIORENTINO – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 25 alle 6 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, verso Pisa. In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di entrare allo svincolo di […]

SESTO FIORENTINO – Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22 di giovedì 25 alle 6 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, verso Pisa. In alternativa Autostrade per l’Italia consiglia di entrare allo svincolo di Sesto Fiorentino Osmannoro, per proseguire in direzione di Pisa.