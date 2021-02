Autostrada. A11 Firenze-Pisa nord, lavori notturni

CAMPI BISENZIO – Per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 febbraio, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Firenze nord, sarà chiuso l’allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze Peretola. In alternativa si dovranno utilizzare gli svincoli di allacciamento con la […]

CAMPI BISENZIO – Per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22 di venerdì 12 alle 6 di sabato 13 febbraio, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Firenze nord, sarà chiuso l’allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze Peretola.

In alternativa si dovranno utilizzare gli svincoli di allacciamento con la A11, in direzione della stazione di Firenze ovest, per poi proseguire verso Firenze Peretola.