Autostrada. Chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione delle gallerie, dalle 22 di sabato 24 alle 6 di domenica 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese dove, per l’occasione, sarà predisposta idonea segnaletica di colore giallo indicante “Bologna” e rientrare sulla A1 a Barberino di Mugello. Per raggiungere la A1 Panoramica, si consiglia di percorrere la A1 Direttissima da Barberino, uscire a Badia, immettersi sulla viabilità ordinaria ed entrare in A1 Panoramica attraverso la stazione di Pian del Voglio, per procedere poi in direzione di Bologna.