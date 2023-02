Autostrada. Chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino

CALENZANO – Poco dopo le 7.30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 274 nel quale un mezzo pesante, dopo aver perso il controllo, ha sbandato uscendo fuori strada in corrispondenza del viadotto […]

CALENZANO – Poco dopo le 7.30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna, a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 274 nel quale un mezzo pesante, dopo aver perso il controllo, ha sbandato uscendo fuori strada in corrispondenza del viadotto Marinella. A seguito dell’incidente il mezzo è andato in fiamme e il conducente ha perso la vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Al momento si registra 1 chilometro di coda in corrispondenza dell’uscita di Calenzano.

Agli utenti in viaggio verso Bologna, si consiglia di uscire a Calenzano, e di rientrare a Barberino di Mugello dopo aver percorso la strada Militare Barberinese SP08.