Autostrada: chiusura per due notti nel tratto Calenzano e Barberino

CALENZANO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire il posizionamento di new jersey, nelle due notti di lunedì 27 e giovedì 30 marzo, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino, verso Bologna. Di conseguenza, per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Bologna, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Calenzano, che sarà anche chiusa in entrata verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Barberinese, per rientrare sulla A1 alla stazione di Barberino.