Autostrada: lavori e chiusura della stazione di Calenzano

CALENZANO – Per consentire lavori di manutenzione degli impianti della linea elettrica dell’alta tensione, sarà chiusa in autostrada la stazione di Calenzano, in entrambe le direzioni dalle 22 alle 6, nelle notti del 7, 8 e 9 febbraio (fino alle 6 del 10 febbraio). In alternativa Autostrade consiglia di utilizzare in entrata e in uscita direzione Bologna, la stazione di Barberino di Mugello e in entrata e in uscita direzione Firenze, la stazione di Prato est.