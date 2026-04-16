SESTO FIORENTINO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione alle gallerie, dalle 22 di domenica 19 alle 6 di lunedì 20 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.
Autostrada: lavori e chiusure notturne
SESTO FIORENTINO – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione alle gallerie, dalle 22 di domenica 19 alle 6 di lunedì 20 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla […]