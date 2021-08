Autostrada. Risolto l’incidente sul tratto tra Calenzano e Barberino

CALENZANO – Poco dopo le 9 sull’autostrada A1 Milano – Napoli, nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna è stato risolto l’incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante all’altezza del km 267. Autostrade informa che attualmente sul luogo dell’evento si circola su due corsie e si segnalano 8 km di coda in diminuzione verso Bologna.

Agli utenti diretti verso Bologna che viaggiano su mezzi leggeri Autostrade consiglia di uscire a Calenzano, seguire le indicazioni per la Strada Provinciale “Barberinese” da utilizzare per raggiungere Barberino dove riprendere l’autostrada.

Agli utenti diretti verso Milano Autostrade consiglia di immettersi in A11 verso Pisa, quindi in A12 verso La Spezia e infine in A15 verso Parma dove riprendere l’A1 verso Milano.