CALENZANO – Alle 7 circa sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato riaperto il tratto, compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima in direzione di Bologna, temporaneamente chiuso in precedenza per un incidente autonomo di un mezzo pesante avvenuto al km 274. Durante le operazioni di soccorso si è inoltre verificato un tamponamento tra altri due mezzi pesanti in coda al km 276. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Calenzano.