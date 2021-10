Autostrade: tratte e pedaggi, mozione di Fratelli d’Italia votata all’unanimità

FIRENZE – Una mozione in merito all’attuale situazione dei tratti autostradali toscani e alla riduzione dei pedaggi autostradali è stata presentata dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Gabriele Veneri, Vittorio Fantozzi e Alessandro Capecchi e votata dall’Aula di Palazzo del Pegaso all’unanimità. L’atto, sottolineato come i lavori e i vari interventi determinino lunghe code e criticità, impegna la giunta “ad agire in funzione di una responsabilizzazione dei gestori delle autostrade che attraversano la Toscana affinché venga raggiunto l’obiettivo di uno standard qualitativamente alto, in maniera costante, regolare e capillare” e “affinché laddove si verifichino disservizi e disagi nelle autostrade del territorio toscano, non siano gli utenti a dover pagare bensì il gestore”. A questo proposito impegna l’esecutivo regionale a vigilare sul lancio della piattaforma Free to X, un’app di cashback che consente di avere rimborsi dei pedaggi in caso di ritardi, “in modo da controllare che venga fornito un servizio adeguato ai cittadini toscani, soprattutto per quanto riguarda l’importo e la velocità dei rimborsi”.