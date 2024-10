Autunno al Museo archeologico di Gonfienti: tutte le iniziative. Ci sarà anche un’insolita festa di Halloween 

CAMPI BISENZIO – Il Museo archeologico di Gonfienti apre le porte a un autunno ricco di iniziative pensate per coinvolgere un pubblico eterogeneo, con attività che spaziano dai giochi per i più piccoli a conferenze e visite guidate per gli adulti. Il programma è partito domenica scorsa con la Giornata nazionale delle famiglie al museo e prosegue giovedì 17 ottobre alle 17.30 insieme al personale della Biblioteca Tiziano Terzani e l’appuntamento della rassegna “Leggiamo al Museo”, dedicato ai più piccoli (3-7 anni), per un pomeriggio all’insegna della lettura e della scoperta delle storie del passato. Gli adulti saranno invece i protagonisti delle iniziative di giovedì 24 e domenica 27 ottobre: giovedì 24 ottobre, a partire dalle 17, Alessandro Monti terrà la conferenza sul tema “Un cantiere fiorentino del Trecento”, incentrata sulla storia e l’evoluzione delle mura di Campi mentre domenica 27 ottobre, l’archeologa del museo guiderà i visitatori in un percorso tematico tra le sale, approfondendo il tema della ceramica etrusca da mensa e da dispensa. Il mese si concluderà in modo speciale con la festa di Halloween organizzata per giovedì 31 ottobre, alle 17: un’insolita guida attenderà genitori e bambini, armati di torce, per un percorso da brivido tra le sale del museo, tra storie misteriose e angoli nascosti. Un’occasione imperdibile per vivere la notte più spaventosa dell’anno in un contesto suggestivo e affascinante. Tutte le iniziative sono su prenotazione, da effettuare entro le 14 del giorno precedente. Per informazioni sui costi e per prenotazioni, è possibile scrivere alla e-mail info@museogonfienti.it oppure telefonare al numero 055 8959701 negli orari di apertura del museo.