Autunno di libri, oltre due mesi di incontri, teatro e musica

SESTO FIORENTINO – Due mesi e mezzo dedicati alla cultura, con spettacoli, incontri e presentazione di libri: è Autunno di libri, la rassegna dedicata alla lettura promossa dall’Amministrazione comunale con il contributo di Publiacqua. Gli appuntamenti culturali si svolgeranno tra la Biblioteca Ragionieri, la Libreria Rinascita, il cinema Grotta, Libreria LibLab, centro anziani, il Teatro San Martino e il Teatro della Limonaia.

Sarà lo spettacolo “Dolore Minimo” di Giovanna Cristina Vivinetto, in scena al Teatro della Limonaia giovedì 8 ottobre (gratuito, inizio ore 21, prenotazione obbligatoria allo 055440852) ad inaugurare il calendario degli appuntamenti. Lo spettacolo replicherà il 12 ottobre alle 21. Venerdì 9 ottobre, alle 17,30 alla Libreria Rinascita (via Gramsci 334) Chiara Moscardelli presenterà il suo libro “Teresa Papavero e lo scheletro nell’intercapedine” (prenotazione obbligatoria al numero 055440107 o [email protected]).



Sabato 10, alle 21,15 presso la Biblioteca Ragionieri, sarà la volta del primo incontro del ciclo dedicato a Don Chisciotte, con letture e immagini per andare alla riscoperta del capolavoro di Cervantes, il secondo incontro si terrà il 23 ottobre e il terso il 6 novembre (prenotazione obbligatoria al numero 0554496851). La mattina, invece, alla Biblioteca alle 10.30 si terrò Libri in azione: speciale Gianni Rodari 100 letture e giochi per bambini dai 6 ai 10 anni e alle 14 Giochi di ruolo in Biblioteca. Venerdì 16 ottobre alle 17.30 alla Libreria Rinascita Sacha Naspini presenta il suo libro Nives (prenotazione obbligatoria), mentre alle 21 alla Biblioteca Ragionieri “I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)” Reading letterario e musicale con Diego De Silva (prenotazione obbligatoria 055.4496851). Sabato 17 ottobre alle 11 alla biblioteca i Pupi di Star presenteranno lo spettacolo Storie appese a un filo (prenotazione obbligatoria) e alle 17 alla Libreria Rinascita Maurizio Sessa presenta il suo libro Augusto Brogi. Incontro a cura di Enio Bruschi (necessaria la prenotazione). Il 19 alle 17.30 alla Biblioteca Ragionieri si terrà la premiazione del concorso letterario Racconti di scienza 2020, mentre il 22 alle 17 alla Biblioteca Fabrizio Trallori terrà una conferenza su La corte di Pietro Leopoldo. Il 24 ottobre alle 10 al cinema Grotta si terrà la proiezione del docufilm La bellezza del tempo dell’associazione Palco Libera tutti, in biblioteca alle 11 sarò la volta di Atlanta, uno spettacolo musicale e alle 17.30 alla Libreria Rinascita Monica Barducci presenterà il suo libro “Storia dell’educazione a Sesto Fiorentino” con letture a cura di Andrea Bruni e Alessia De Rosa e la presenza del sindaco Lorenzo Falchi. Alle 18 e alle 21 al Teatro San Martino D’Annunziana spettacolo con Alessandro Calonaci. Martedì 27 ottobre alle 17.30 alla Biblioteca presentazione del libro Costellazioni Storie di donne sommerse e salvate a cura di Sara Renda e Tamara Taiti. Giovedì 29 ottobre alle 17 alla Biblioteca Biblio-Halloween, mentre il 30 ottobre alle 17.30 ospite della Libreria Rinascita Diego De Silva presenterà il suo ultimo libro con protagonista l’avvocato Malinconico. Chiude il mese di ottobre alla biblioteca alle 10.30 Libri in azione letture e giochi per bambini.

Il mese di novembre si apre con il 1 alle 21 al Teatro San Martino e lo spettacolo Beatles Drama, mercoledì 4 alle 17 in biblioteca Storia della goccia d’acqua laboratorio per bambini e giovedì 5 novembre alle 17 in biblioteca Conversazioni musicali: Madama Butterfly. Alla Libreria Rinascita il 6 novembre alle 17.30 Domenico Dara presenta il suo libro Malinverno. Sabato 7 novembre alle 10.30m La Pina torna in città e alle 14 alla Biblioteca Giochi di ruolo, mentre alle 17 alla Libreria Rinascita sarò presentato il libro Monte Morello in mountain bike e al Teatro San Martino alle 18 e alle 21 lo spettacolo La guerra delle donne. Il 9 novembre alla biblioteca alle 17.30 Vasari incontra Raffaello e il 12 alle 21 sempre alla biblioteca Dolphin Man documentario sulla vita di Jacques Mayol. Venerdì 13 novembre alle 21 a cinema Grotta Paolo Crepet presenta Vulnerabili. Sabato 14 novembre alle 11 alla Biblioteca Favole al telefono spettacolo per bambini e alle 17 alla Libreria Rinascita sarà presentato il libro Il Palazzo dei sestesi alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi. Leggere senza stereotipi è l’appuntamento di domenica 15 novembre alla Libreria LibLab, mentre alla biblioteca il 15 novembre alle 17 torneranno le Conversazioni musicali: Otello. Acqua: piccola molecola con grandi proprietà a cura di Openlab è l’incontro alla biblioteca del 18 novembre alle 17. Al centro sociale 8 marzo il 19 novembre alle 16.30 Agatha Christie in 5 punti e alle 17.30 in Biblioteca Margherita naso all’insù libro per ragazzi. Alle 21 alla biblioteca Sherlock Holmes, Sesto Fiorentino e la fisica talk show giall. Il 20 novembre alle 21.15 alla biblioteca Cento anni di Federico omaggio a Fellini con la musica di Nino Rota. Il 21 alle 11 in biblioteca Cento di questi anni racconti teatrali per bambini. Domenica 22 a LibLab alle 16.30 Laboratorio di fumetto e il 23 alle 17.30 alla biblioteca Givoani autori per grandi storie. Il 24 novembre alle 21.15 laboratorio sul tempo e il 25 alle 17 alla biblioteca La storia della goccia d’acqua, alle 21 Voli spezzati Reading di Madri di Carta. Sabato 28 novembre alle 10.30 torna La Pina e alle 17 alla Libreria Rinascita Premiazione del concorso Giallo Fiorentino dedicato a Luca Bandini. Gli ultimi appuntamenti di dicembre saranno: il 6 alle 16.30 alla Libreria LibLab Lo straordinario mondo delle cose e sabato 19 torna la Pina in città.