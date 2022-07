“Avanti con Draghi”: anche Italia Viva Signa ha aderito alla manifestazione fiorentina

SIGNA – Anche Italia Viva Signa ha aderito alla manifestazione fiorentina di oggi pomeriggio, “Avanti con Draghi”, a sostegno del premier Mario Draghi che si è svolta in piazza della Repubblica. “A seguito delle ultime vicende politiche, che hanno visto nei palazzi romani manovre incomprensibili da parte del M5S, – si legge in una nota – anche Italia Viva Signa, così come nel resto d’Italia c’è stata un’importante mobilitazione per dimostrare tutta la solidarietà e la stima possibili nei confronti del presidente del Consiglio, ha voluto essere presente. In un momento come quello attuale, in cui è necessario avere un governo nel pieno delle proprie funzioni, per assicurare l’arrivo delle risorse del Pnrr e per fare fronte alle emergenze legate alla situazione internazionale, campo in cui finalmente l’Italia ha acquisito di nuovo quella centralità che negli ultimi anni era stata persa, il M5S si è inventato una polemica e una crisi politica insensata e potenzialmente pericolosissima per l’Italia, esclusivamente per “interessi di bottega”…”.

É per questo che Italia Viva, come spiega il coordinatore signese Luca Tognarelli (nella foto), “ha lanciato una petizione per chiedere al presidente Draghi di restare alla guida del governo. Circa 90.000 firme già raccolte e anche Signa ha contribuito in maniera importante. Questo il link per chi volesse firmare: https://www.italiaviva.it/petizione_draghi_resti_a_palazzo_chigi”.