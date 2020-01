Avanti con la bonifica dell’area ex Gover, oggi il sopralluogo del sindaco Nardella

FIRENZE – Avanti con la bonifica dell’ex Gover per dare nuova vita a tutta l’area. Le attività andranno avanti per 40 giorni, necessari a rimuove i materiali presenti e a demolire completamente le strutture. Ciò è quanto emerso questa mattina nel corso del sopralluogo del sindaco di Firenze Dario Nardella, insieme agli assessori all’urbanistica e ambiente Cecilia Del Re e alla sicurezza urbana Andrea Vannucci.

“Siamo a una svolta per l’area ex Gover e per gli abitanti delle Piagge e di via Pistoiese, – ha detto il sindaco Dario Nardella – finalmente si apre un capitolo nuovo in questa parte della città. Dopo l’eliminazione della centrale di spaccio e lo sgombero del sito, ora partono le operazioni di bonifica. Si tratta di un’area privata, per cui abbiamo dovuto operare con decisione in danno alla proprietà e in questo caso al curatore fallimentare. Le attività di bonifica andranno avanti per 40 giorni, di cui 20 necessari per rimuovere i materiali presenti e altri 20 per la demolizione delle strutture. Solo nella giornata di ieri sono state rimosse 45 bombole del gas, per un totale di 40 tonnellate di rifiuti. La bonifica ci consentirà di liberare tutta l’area, con l’obiettivo di riqualificare tutta questa zona, insieme all’area di Ugnano Mantignano dall’altra parte dell’Arno”.

Con un’ordinanza del 21 maggio 2019, era stato ordinato al curatore fallimentare di provvedere alla raccolta e al corretto smaltimento dei rifiuti presenti, alla chiusura di tutti i varchi e, nel caso ciò non fosse stato possibile, alla demolizione dell’immobile. Il curatore non ha rispettato l’ordinanza e l’amministrazione comunale ha quindi stabilito di procedere in danno alla proprietà con l’approvazione da parte della giunta di un progetto esecutivo per la demolizione.