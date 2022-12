Aveva festeggiato la vittoria del Marocco al Mondiale danneggiando delle auto con un furgone: “beccato” dalla Polizia municipale

CAMPI BISENZIO – La sconfitta in semifinale con la Francia ha calmato gli animi. Ma la precedente vittoria del Marocco con il Portogallo probabilmente li aveva surriscaldati un po’ troppo. Anche a Campi Bisenzio, dove la Polizia municipale ha rintracciato e fermato il conducente dell’autocarro che sabato scorso, dopo la partita fra Marocco e Portogallo, aveva danneggiato alcune auto in sosta in via Sestini e poi si era dato alla fuga, proseguendo così i “festeggiamenti” per la storica qualificazione del Marocco. Grazie alle indagini portate avanti e a una serie di informazioni ottenute con le telecamere di videosorveglianza, la Municipale ha rintracciato il magrebino alla guida del mezzo e adesso sarà sanzionato amministrativamente per la fuga e i danni arrecati. Le indagini al momento sono ancora in corso per accertare che il conducente avesse inoltre le regolari autorizzazioni per guidare un autocarro. “Il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine e da parte della Municipale c’è, e lo dimostra il fatto che il responsabile dei danni di sabato scorso è stato rintracciato. Il lavoro costante e quotidiano della Polizia municipale e delle forze dell’ordine nel nostro Comune è encomiabile e per questo ringrazio le donne e gli uomini che operano incessantemente per la nostra sicurezza”, ha commentato Riccardo Nucciotti, ex assessore alla sicurezza.