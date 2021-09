Avevano il cofano dell’auto pieno di merce rubata. Denunciati dai Carabinieri

CALENZANO – Viaggiavano su una vettura con il cofano pieno di capi d’abbigliamento rubati, tre persone sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di Calenzano. Il fatto è avvenuto ieri. Durante un servizio perlustrativo in via Salvanti, i Carabinieri hanno proceduto al controllo dei tre a bordo di un veicolo al cui interno, in particolare […]

CALENZANO – Viaggiavano su una vettura con il cofano pieno di capi d’abbigliamento rubati, tre persone sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di Calenzano.

Il fatto è avvenuto ieri. Durante un servizio perlustrativo in via Salvanti, i Carabinieri hanno proceduto al controllo dei tre a bordo di un veicolo al cui interno, in particolare nel cofano, hanno rinvenuto vari capi di abbigliamento multimarca ancora muniti di cartellini e placche antitaccheggio, per un valore complessivo di 670,00 euro.

Da accertamenti più approfonditi quanto rinvenuto è risultato essere stato asportato durante la mattinata di ieri, presso negozi della zona. La merce è stata restituita ai rispettivi proprietari. Le tre persone, peruviane dell’età di 31, 26 e i 25 anni, note alle Forze dell’Ordine e domiciliate a Firenze, sono state denunciate in stato di libertà per i reati di furto aggravato e ricettazione. Il 26enne è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza della legge sugli stranieri in quanto non aveva lasciato il territorio italiano entro il termine dall’intimazione del Questore di Novara notificata lo scorso luglio.