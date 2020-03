Avis Campi Bisenzio: “Per donare il sangue si può uscire”

CAMPI BISENZIO – Per donare il sangue si può uscire: è questo l’appello lanciato da Giovanni Militello, volontario, collaboratore dell’Avis di Campi Bisenzio, che richiama l’attenzione sulla donazione di sangue e plasma. Fondamentale in questo periodo. Per donare è sufficiente telefonare al numero 0558951798 e prenotare il giorno in cui poterlo fare. Un atto di sensibilizzazione a tutta la comunità campigiana che sottoscriviamo volentieri. “Vi siete resi disponibili da subito e in tanti – dice – per aiutare il prossimo e vi ringrazio. Quello che vi chiedo è uno sforzo in più. Stiamo combattendo con un mostro che sicuramente riusciremo ad abbattere. Per donare potete prenotare anche in tutti i centri trasfusionali o presso le sedi a voi più vicine”.