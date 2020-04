Avis Campi, rinviata l’inaugurazione del “Monumento ai donatori”

CAMPI BISENZIO – Rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione del “Monumento ai donatori” dell’Avis di Campi. Il presidente dell’associazione, tuttavia, Adriano Rossi, approfitta dell’occasione per “ringraziare tutti i donatori che, in questo momento particolare, hanno donato sangue e plasma contribuendo ad aiutare il sistema sanitario nazionale e toscano. Colgo l’occasione, inoltre, per dirvi che Avis Campi Bisenzio, in collaborazione con l’artista Antonio Manzi, Chianti Banca e il Comune di Campi Bisenzio aveva in programma per il sabato 25 aprile l’inaugurazione del “Monumento ai donatori” nei giardini del Comune. Ma a causa dell’emergenza Coronavirus siamo stati costretti a rimandarla a data da stabilire. Ci tenevamo e ci teniamo veramente tanto. Un grande abbraccio infine anche ai nuovi donatori: sono tanti, infatti, che hanno deciso di iscriversi all’Avis Campi Bisenzio per intraprendere il percorso come dono e aiuto al prossimo”.