Avis e Fratres insieme per promuovere la donazione del sangue

SESTO FIORENTINO – Unire le forze per promuovere la donazione del sangue: Avis e Fratres insieme avviano con il Comune di Sesto Fiorentino un programma di sensibilizzazione per le donazioni del sangue. “Donare sangue è un gesto gratuito, solidale e altruistico che può salvare una vita – dice il vicesindaco Claudia Pecchioli – Siamo grati alle associazioni della nostra città, Avis e Fratres, per l’impegno che portano avanti nella promozione della cultura della donazione, un lavoro costante che l’Amministrazione comunale sostiene e condivide. Con questa collaborazione vogliamo sensibilizzare la cittadinanza, indirizzandola alle due associazioni che potranno fornire tutte le informazioni necessarie per diventare donatori”. Negli uffici comunali aperti al pubblico e maggiormente frequentati Urp, anagrafe e stato civile, saranno messi a disposizione dei volantini informativi che saranno anche consegnati agli utenti.

“Con questa iniziativa si rinnova e si consolida la collaborazione tra Avis e Fratres, le due associazioni di donatori di Sesto, e il Comune – afferma il presidente della Fratres Stefano Bonsi – Questo passo in più ci permetterà di arrivare a tutta la cittadinanza di Sesto, dal momento che a tutti o quasi, nel tempo, capita di avere contatti con gli uffici coinvolti. Siamo molto soddisfatti della disponibilità da parte del Comune poiché potremo arrivare ai donatori in maniera diretta”. “Sei quello che dai, dona sangue” è il titolo dell’iniziativa che vede unite le due associazioni. “Sei quello che dai, lo slogan scelto per questa campagna, rappresenta anche l’idea che una cittadinanza attiva e solidale passa da piccoli gesti capaci di salvare vite o anche solo dal condividere una informazione – sottolinea il presidente di Avis Luca Gorrone – Con la nostra collaborazione, come associazioni vogliamo anche lanciare un messaggio in più alla nostra città: il successo della qualità di un luogo si raggiunge solo lavorando insieme”.

(Nella foto il vicesindaco Claudia Pecchioli, la dirigente del Settore Servizi demografici e alla persona del Comune di Sesto Fiorentino Luisa Sarri, i presidenti Stefano Bonsi e Luca Gorrone e alcuni volontari delle due associazioni)