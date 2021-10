Avvallamento sulla Fi-Pi-Li, Avr: “Intervento concluso in serata”

LASTRA A SIGNA – La notizia del (nuovo) avvallamento lungo la Fi-Pi-Li in direzione Firenze ha provocato non poche polemiche nella giornata di oggi. È di pochi minuti fa la nota di Avr che spiega come “l’intervento al momento in corso sia finalizzato al ripristino del profilo longitudinale della piattaforma stradale che in quel punto […]

LASTRA A SIGNA – La notizia del (nuovo) avvallamento lungo la Fi-Pi-Li in direzione Firenze ha provocato non poche polemiche nella giornata di oggi. È di pochi minuti fa la nota di Avr che spiega come “l’intervento al momento in corso sia finalizzato al ripristino del profilo longitudinale della piattaforma stradale che in quel punto sulla corsia di marcia aveva manifestato un accentuazione del dislivello. Tali fenomeni sono ordinari nei punti di transizione tra strutture di sottofondazione diverse ma l’accentuazione del dislivello e la posizione dello stesso in curva ha fatto protendere verso la prudenziale chiusura della corsia di marcia e organizzazione dell’intervento riparativo. L’intervento che si concluderà in serata prevede lo scavo della fondazione stradale nella porzione di piattaforma in rilevato che si attesta sull’opera e la ricostruzione della piattaforma per l’intera sua profondità”.

All’origine di tutto una perdita d’acqua da un giunto, che nel tempo ha trascinato con sé detriti e provocato l’avvallamento. Il punto di perdita in corrispondenza con il giunto verrà sigillato.